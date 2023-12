A fascinante Vlada Glukhova

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Seja bem-vindo ao mundo fascinante de Vlada Glukhova, que está a deixar uma marca indelével no mundo da moda e das redes sociais. Esse sucesso nem chega a ser uma surpresa, se se atentar no porte atlético da bela russo-americana. Adepta da praia e dos desportos de mar, mantém uma forma invejável com sucessivas idas ao ginásio para "queimar" calorias a mais, para depois brilhar em biquíni. Os internautas não ficam indiferentes à sua sensualidade, e são poucos os que não enaltecem a sua beleza.