A guerreira Tiffany Stratton

Tiffany Stratton é a mais recente musa a entusiasmar os adeptos do ‘wresling’, e não é apenas pelas piruetas coreografadas que dá no ringue frente aos seus adversários. A sua carreira começou na ginástica, modalidade com que representou a seleção americana em diversas provas internacionais. É também uma especialista no ‘fitness’ e, principalmente, nas artes marciais mistas. Agora que abraçou o mundo do ‘wrestling’, a beldade mostra no Instagram como uma mulher musculada também pode ser sensual.