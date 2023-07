E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Será, de certeza, uma lua de mel inesquecível para Thibaut Courtois e Mishel Gerzig. O casal escolheu a paradisíaca Bora Bora, para se deleitarem no amor banhado pelas águas do Pacífico Sul. E, para manter a tradição local, a modelo israelita fez questão de enfeitar-se com uma coroa de flores tropicais como uma princesa.