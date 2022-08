A magnífica Taylor Ballard

Taylor Ballard é daquelas mulheres que acelera o coração de qualquer amante da beleza feminina. Estrela das redes sociais, a modelo americana tem sabido colecionar admiradores com a sua sensualidade. E o sucesso está mais do que garantido com a legião de fãs que já assinou a sua conta no portal OnlyFans. Não lhe é conhecida uma aptidão especial para a atividade desportiva. Contudo, como ela própria explica, não passa um dia sem passar pelo ginásio para umas enérgicas sessões de ‘fitness’ que eliminem os excessos de uma alimentação menos regrada.