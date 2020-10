A maliciosa Rosanna Arkle

É uma das modelos australianas mais solicitadas para exibir biquínis minúsculos, tendo a praia como cenário de fundo, e depressa se percebe o porquê. Rosanna Arkle mostra-se com toda a sensualidade nas redes sociais e nas capas de revistas de moda, fruto do muito exercício que pratica no ginásio. E, em jeito de desafio, ainda questionou os fãs de forma maliciosa: “preferem ‘selfies’ em frente ao espelho ou fotografias normais?”. “Com pouca roupa”, respondeu um dos mais de 5,3 milhões de fãs que a admiram de forma quase religiosa.