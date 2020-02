A mensagem de Dolores Aveiro para Ronaldo: «Que nenhum sonho fique por concretizar»

Dolores Aveiro publicou no Instagram uma mensagem de parabéns para o filho. Cristiano Ronaldo festeja esta quarta-feira o seu 35.º aniversário.





"Parabéns filho, desejo toda a felicidade do mundo para ti e que nenhum sonho fique por concretizar na sua vida, beijinhos", pode ler-se na conta de Instagram da mãe do craque português.Também o companheiro de Dolores Aveiro, José Andrade, assinalou a data: "Parabéns campeão, Que esta data se repita muitos anos e que a cada um que passe sua felicidade e realização aumentem. Grande abraço"Antes já as irmãs, Kátia e Elma, tinham dado os parabéns a Cristiano Ronaldo.O amigo e agente junto da Nike, Ricardo Regufe, recorreu à mesma plataforma para assinalar o aniversário de CR7.