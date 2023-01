A perfeição de Martita Estévez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“Tudo ou nada”, escreve Martita Estévez, uma galega de Pontevedra que tem visto a sua popularidade aumentar a olhos vistos nas redes sociais. Dona de um corpo a roçar a perfeição, a ‘instagrammer’ começa agora a ser convidada a promover produtos energéticos, assim como fatos de banho que pouco escondem as formas do corpo. “Tu escolhes os teus limites”, acrescenta a beldade, ciente do impacto que está a ter junto dos internautas, logo brindada por milhares de elogios.