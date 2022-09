A poderosa Izabel Goulart

Aos 37 anos, Izabel Goulart continua a ser uma das manequins mais disputadas pelas marcas de moda e beleza e as suas curvas garantem o sucesso das campanhas. Recentemente, a mulher do guarda-redes alemão Kevin Trapp protagonizou uma sessão fotográfica para a marca do designer londrino David Koma e divulgou algumas imagens. Poderosa, a modelo foi fotografada com um macacão preto com várias aberturas e que deixava uma das pernas à mostra, complementando o look com um casaco de pele. As peças são da coleção de verão 2023, apresentadas na semana da moda de Milão.