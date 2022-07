A positividade de Alyssa Kulani

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alyssa Kulani é uma verdadeira rainha das redes sociais, ao ponto de os vídeos que publica no Youtube lhe darem o rendimento financeiro de que precisa para não ter um emprego regular. Ainda estudava no liceu quando começou a ser conhecida pelos seus conteúdos de humor. Já adulta, esta adepta do ‘fitness’ edita pequenos filmes motivacionais para combater estados ansiosos ou mesmo depressivos. Às mulheres, principalmente, exorta-as a serem positivas e a aproveitarem a vida ao máximo, e a não darem atenção ao que os outros possam pensar delas.