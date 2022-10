Ontem foi um dia emocionante para Ciro Immobile e Jessica Melena. Afastado dos relvados por lesão até janeiro, o artilheiro da Lazio foi prendado com o nascimento do quarto filho do casal. “A família está a crescer”, escreveu o jogador no Instagram. “A verdadeira campeã és tu, Jessica. Bem-vindo Andrea, amamos-te muito!”.