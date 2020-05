Kinsey Wolanski ficou de quarentena nas Bahamas e tem encantado os seus seguidores com as fotos que tem partilhado nas suas redes sociais. Com umas curvas invejáveis, a modelo de 23 anos que se tornou conhecida por invadir a final da Liga dos Campeões de 2019, entre o Liverpool e o Tottenham, tem feito os seus fãs suspirarem... e não é pouco!