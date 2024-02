A radiosa Mikayla Demaiter

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mikayla Demaiter volta a deliciar os internautas com uma coleção de fotografias que nada escondem da sua sensualidade… e é ela própria a assumir essas qualidades. "Não é fácil ser um raio de sol, mas alguém tem de fazer por isso", assume a antiga guarda-redes de hóquei no gelo. Os elogios mais exaltantes dos seguidores não se fizeram esperar, e nem sequer faltaram comentários menos próprios a dizerem que as lesões que a obrigaram a desistir da modalidade foi o melhor que aconteceu à beleza feminina.