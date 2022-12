A reação de Georgina Rodríguez à transferência de Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr

Georgina Rodríguez reagiu, ainda durante a noite de sexta-feira, à transferência de Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr. A modelo e companheira do avançado internacional português assinalou a mudança do craque luso, de 37 anos, para o futebol saudita através das redes sociais, com uma 'storie' no Instagram.Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi ontem oficializado como novo reforço do Al-Nassr num acordo que deverá ser válido para as duas próximas temporadas e meia, com o capitão da Seleção Nacional a receber cerca de 200 milhões de euros por cada época, à exceção do prémio de assinatura de 100 milhões de euros.