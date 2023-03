E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paige Vanzant continua a enternecer os internautas com fotografias escaldantes em roupas mínimas. Desta vez, a lutadora de artes marciais mistas é notícia pelo valor de uma recordação que foi a leilão no eBay. Sim, houve um fã da atleta que aceitou pagar 12.400 euros por um cartão que ela assinou e esborratou com um beijo cheio de bâton.