Primeiro ganharam fama no Instagram. Depois, a paixão de ambas pelos desportos de mar levou-as a criar a Khassani Swimwear, uma marca de biquínis inspirados nos modelos brasileiros. Chamam-se Pauline e Mathilde Tantot as gémeas que têm colecionado milhares de seguidores nas redes sociais. E até impressionaram Neymar, que as convidou o ano passado para o seu aniversário!