A 'técnica de engate' de Reinier no Twitter: «Contigo falo até em chinês»

O jogador brasileiro Reinier, que chegou ao Real Madrid em meados de fevereiro, está a ser notícia em Espanha por um flerte nas redes sociais.





O médio de 18 anos não hesitou em meter-se com Laura Vidal, voleibolista brasileira que não achou lá muita graça.Reinier meteu conversa com Laura no Twitter: "Me responde no insta", referiu, ao qual a rapariga ripostou: "Tem que hablar em espanhol". O futebolista não se mostrou intimidado: "Contigo falo até em chinês".A conversa chegou ao media espanhóis e laura Vidal tomou uma posição: "Nao to acreditando que tive que BLOQUEAR o meu Twitter porque as pessoas são sem noção".