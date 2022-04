A última mensagem que Icardi enviou a China Suárez: «Fui um estúpido, contei a verdade à Wanda»

Na Argentina a vida amorosa de Mauro Icardi continua a dar que falar. O alegado relacionamento do avançado do PSG com a atriz China Suárez, que levou a uma crise conjugal com Wanda Nara, voltou a ser tema no programa 'Los socios del espectáculo'.Neste novo 'episódio' do já chamado 'Wandagate' foi revelada a última mensagem que Icardi terá enviado a China Suárez, já depois de a empresária ter descoberto a suposta infidelidade do marido."Escrevo por aqui porque fechei o meu Instagram. Queria falar contigo porque estão a chegar à Wanda muitas mentiras e muitas barbaridades que não são verdadeiras", terá escrito Icardi, segundo foi relevado no 'Los socios del espectáculo'."Quero recompor a minha família, fui um estúpido por fazer o que fiz, a Wanda e os meus filhos não mereciam. Já lhe contei a verdade sobre o que se passou", finalizou.Depois de uns dias de indefinição, em que Wanda Nara se afastou do marido, a empresária e o futebolista do PSG acabaram por se entender.