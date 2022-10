E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma lesão há duas semanas deixou Jordan Poyer de fora da partida do seu Buffalo Bills contra o Kansas City Chiefs na liga de futebol americano; nem sequer viajou de avião com a equipa para a cidade do Missouri. Aprovada a entrada em campo pela equipa médica, o defesa viajou 15 horas numa carrinha para ajudar os Bills a vencer o jogo.