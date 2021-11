Abidal deixa mensagem à mulher após traição com jogadora do PSG: «Hayet, perdoa-me»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por E.Abidal Official (@abi22ericabidal)

Éric Abidal deixou nas redes sociais uma mensagem dirigida à mulher, que pediu o divórcio depois de a relação extraconjugal do antigo futebolista francês com uma jogadora do PSG ter sido tornada pública.Abidal, que partilhou uma fotografia onde surge a chorar, pede humildemente perdão a Hayet. "Hayet Abidal, perdoa-me. Seja qual for a tua decisão, continuarás a ser aos meus olhos a mulher da minha vida e principalmente a mãe dos nossos maravilhosos filhos. Mereço esta humilhação, mesmo que me mate vivo. Algum dia me perdoarás", escreveu o antigo diretor desportivo do Barcelona.O caso foi tornado público depois de Kheira Hamraoui ter sido violentamente agredida por dois homens encapuçados. À polícia a jogadora do PSG contou que o cartão do seu telemóvel estava em nome de um ex-namorado, que depois se descobriu ser Éric Abidal. Os dois teriam tido uma relação em Espanha, quando ela era jogadora do Barcelona e ele diretor desportivo dos blaugrana.As autoridades desconfiam que a mulher do antigo futebolista poderá ter sido a mandante do ataque, uma suspeição que já foi terminantemente desmentida pelos seus advogados.Seja como for, Hayet Abidal, que tem cinco filhos com o ex-futebolista, já pediu o divórcio.