Desde que se separou da mãe dos seus dois filhos, Shakira, que a vida do ex-futebolista Gerard Piqué continua a complicar-se. Agora, foi Adele quem decidiu mandar-lhe uma farpazita, depois de ter visto a cantora colombiana atuar no talk-show de Jimmy Fallon. "Ui, o teu marido está em apuros", escreveu a cantora britânica, no Twitter, elogiando a atuação da colega.