Adeus de Margarida Corceiro às férias

Margarida Corceiro já se despediu das férias pela Ásia. A namorada de João Félix mostrou-se nostálgica na despedida e partilhou com os seguidores algumas imagens tiradas na Malásia “no último dia”. Mas não foram só as paisagens que deixaram os seguidores rendidos, também a beleza e elegância da atriz de 21 anos saltaram à vista e os elogios multiplicaram-se.Nesta viagem, Magui, como é tratada pelos amigos, foi acompanhada da família, uma vez que o companheiro tem compromissos ao serviço do Atlético de Madrid.