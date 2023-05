Admirável Pauline Jackson

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"De volta ao uniforme", escreve Pauline Jackson no Instagram, a exibir o corpo magnífico que tem deslumbrado milhares de internautas. As redes sociais são o seu palco privilegiado para exibir a forma fantástica em que se encontra para mais um verão escaldante… e sempre com uma praia ou um ginásio por perto! Como diz um dos seus fãs, "não importa quanto a possa admirar; seja de que ângulo seja vista, ela é linda e impecável". E há mesmo quem jure que a modelo tem sido um fantástico elixir para quem tem problemas oculares.