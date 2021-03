Adriano vende mansão e vive em hotel de luxo: gasta 12 mil euros por mês

Adriano, antigo internacional brasileiro, vendeu a sua mansão por 1,35 milhões de euros e mudou-se para um hotel, enquanto não encontra outra residência para viver. Da antiga casa, no Rio de Janeiro, só retirou os troféus e alguns bens pessoais.





O ex-avançado instalou-se na suite presidencial do Grand Hyatt Hotel, no Rio de Janeiro, onde paga qualquer coisa como 12 mil euros por mês.Segundo a imprensa brasileira, Adriano tem à sua disposição um apartamento de 145 metros quadrados, com sala de estar e de jantar, casa de banho com banheira de imersão, TV e chuveiro separados e uma ampla varanda com vista para o mar.Recebe os amigos e visitas que quer, além de ter pensão completa, com direito a pratos gourmet.