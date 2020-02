Adrien Silva, um pai "fantástico"

Apesar dos exigentes compromissos profissionais ao serviço do Monaco, Adrien Silva faz questão de acompanhar o crescimento dos três filhos em comum com Margarida Neuparth. Nas redes sociais, a mulher do craque partilhou uma fotografia em que os dois meninos da família, Thomas e Santiago, surgem com umas camisolas pintadas com a ajuda do pai. "Créditos para o mais fantástico pai Adrien Silva que ontem fez estas t-shirts com eles", elogiou Margarida. O casal também é pai de Maria Clara, a filha mais nova.