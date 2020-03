Advogado da mulher que acusou Neymar de violação pede explicações à Justiça

O polémico caso entre Neymar e Najila Trindade volta a estar na ordem do dia, dez meses após a acusação de violação. Segundo a revista 'Veja', o advogado de Najila, Cosme Araújo, afirma que vai por uma ação contra a procuradoria para pedir explicações pela demora do processo movido pelo Ministério Público do Rio contra o internacional brasileiro.





"Ele tem de pagar pelo crime de ter publicado material íntimo de uma mulher sem seu consentimento... Há a sensação de esse jogador ser intocável", afirmou o advogado Cosme Araújo.Recorde-se, em junho do ano passado, Neymar foi ouvido durante quase duras horas, depois de ter publicado um vídeo em que tornou públicas as conversas que manteve por escrito - entre março e maio - com a alegada vítima de violação, bem como fotos íntimas da mesma, em reação à denúncia de violação.No Brasil é crime oferecer, partilhar, transmitir, vender, distribuir, publicar ou divulgar imagens ou vídeos de conteúdo sexual por qualquer meio sem o consentimento da vítima, com a pena prevista a estender-se entre um e cinco anos de prisão.