Advogado de Shakira: «Se se tivesse apaixonado pelo Sergio Ramos, isto sairia mais barato»

O advogado de Shakira foi protagonista esta terça-feira de uma declaração polémica à RAC1, quando ao comentar o acordo fechado com as Finanças, para o pagamento de uma multa de 7 milhões de euros no âmbito de um processo de fraude fiscal, decidiu colocar na conversa... Sergio Ramos e um possível affair entre ambos."Se se tivesse apaixonado pelo Sergio Ramos e não pelo Piqué, isto teria-lhe custado menos dinheiro", atirou o causídico, em alusão ao facto da moldura penal ser distinta entre Madrid e Barcelona.Segundo Pau Molins, "dos seis delitos, três não podiam ser imputados", por não haver esses crimes na capital. "Se és residente na Catalunha podes ir para a prisão por um delito, que é impossível em Madrid, por exemplo, porque não há imposto de património", referiu.