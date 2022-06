Agente do 'Luva de Pedreiro' recusou proposta para fazer campanha com Cristiano Ronaldo

Continua a dar que falar a situação a envolver o influencer Iran Ferreira, mais conhecido como 'Luva de Pedreiro', e o (agora) ex-empresário Allan Jesus. Depois das informações de que, apesar das várias campanhas publicitárias, o jovem brasileiro tinha apenas 2700 mil euros nas suas contas , esta sexta-feira o portal 'Metrópoles' revela que o mesmo empresário terá recusado um acordo que poderia valer ao influencer a possibilidade de fazer uma campanha com Cristiano Ronaldo.Segundo a informação adiantada, Allan Jesus foi abordado pela Unilever, com o intuito de convencer o 'Luva de Pedreiro' a surgir numa campanha do Clear Men, o famoso shampoo ao qual CR7 dá cara. A ideia, ao que tudo indica, seria juntar ambos na mesma campanha, algo que, para lá de valer encaixe financeiro considerável, poderia dar uma projeto internacional ainda maior a um nome que, neste momento, tem mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais.Mas o tal acordo recusado à Unilever não foi caso único. A mesma fonte diz ter conhecimento de negas dadas à Nike, num possível acordo que visaria dar cara a uma campanha da seleção brasileira tendo em vista o Mundial'2022, mas também de uma famosa cadeia de produtos desportivos (a Centauro), que tencionava contratar o 'Luva de Pedreiro' para um grande projeto de divulgação da Liga dos Campeões e Mundial'2022.Outro dado revelado que gerou estranheza foi uma suposta conversa entre Xandão, defesa da Chapecoense, e o influencer nas redes sociais. O jogador mostrou-se disponível para enviar uma camisola da equipa da Chapecó, pediu a morada para o envio e o jovem disse não saber o próprio endereço. A suspeita é de que essa mensagem tenha sido enviada pelo empresário, que teria tentado impedir a chegada do presente, tal como sucedera com outros casos.Apontado como vilão nesta história, o empresário Allan Jesus veio defender-se nas redes sociais. Assegura que nada roubou ao influencer e que os pagamentos dos acordos já fechados, nomeadamente o da Amazon, apenas começarão a ser feitos em julho. "Os nossos contratos de publicidade ascendem aos 360 mil euros e nenhum pagamento foi feito. Serão todos efetuados a partir de julho de 2022", garantiu.