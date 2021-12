Agüero quer despachar a sua compra "mais inútil" por 220 mil euros

Há as chamadas compras por impulso de tostões ou as "compras inúteis"... de muitos milhares. A que falamos agora está na última categoria e foi feita por Sergio Agüero. A imprensa inglesa avança esta sexta-feira que o jogador do Barcelona colocou à venda, num portal de automóveis no Reino Unido, o AutoTrader, um Lamborghini Aventador que comprou em 2014. Preço? Uns 'módicos' 222 mil euros.O carro é praticamente novo e o argentino já revelou que tinha acelerado poucas vezes com a máquina: o conta quilómetros do carro (com 700 cavalos e capaz de atingir os 350 km/h) aponta 5 mil. E porque não o conduziu mais vezes? O próprio jogador já o revelou: "Não sei por que raio comprei um Lamborghini. Há dois anos que tenho pensando por que o fiz, porque agora a única coisa que ele faz é apanhar chuva. Tem teias de aranha e tudo", revelou.No entanto, se estiver de olho em mais algum carro de futebolista, o site tem (pelo menos) mais um. O Lamborghini Gallardo Spyder 2007 de Wayne Rooney está igualmente à venda por 82 mil euros: tem 44 mil quilómetros e atinge os 320 km/h.