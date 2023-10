Agora foi a vez de Falcão: casa do jogador assaltada em noite de jogo

E segue a onda de assaltos à casa de futebolistas. Desta feita foi a vez de Radamel Falcão que viu a sua mansão de Madrid ser alvo dos larápios no passado sábado, dia 30.Segundo o 'El Mundo', a casa do avançado do Rayo Vallecano, situada na urbanização La Florida, na zona de Moncloa-Aravaca, foi assaltada na noite em que o jogador colombiano disputou o jogo da liga espanhola frente ao Maiorca, no Estádio de Vallecas (terminou 2-2 com Falcão a marcar um penálti). Após o jogo, Falcão regressou a casa e saiu novamente para jantar com a família num restaurante perto de casa e terá sido nessa altura que dois indivíduos entraram na propriedade, tendo levado vários relógios, malas de marca e joias que pertenciam ao futebolista e à família.