Agressões num voo privado e cerveja derramada: Angelina Jolie alega que viveu pesadelo com Brad Pitt

Angelina Jolie revelou recentemente novas informações sobre o aparente motivo que levou ao fim da sua relação com Brad Pitt, com quem partilha seis filhos. Desde o fim de 2016 que o antigo casal está envolvido em diversos processos judiciais, ora pelo divórcio ora por alegações mais graves, como é este o caso. A 4 de outubro, a atriz deu a conhecer à imprensa norte-americana um episódio sinistro que aconteceu durante um voo privado, em 2016, no qual Jolie acusa o ex-marido de ter agredido fisicamente dois dos seus filhos durante uma violenta discussão que terá ditado o fim do casamento.A 14 de setembro de 2016, a família inteira viajava no seu jato privado, de Nice em direção a Los Angeles, com um Pitt bastante alcoolizado, avançou o site Us Weekly. O ator terá acusado Jolie de ser "demasiado atenciosa com as crianças" e derramado cerveja em cima dela, afirmam documentos oficiais, citados pelo jornal The New York Times. Leia o artigo na íntegra na Máxima.