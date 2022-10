Não são, em definitivo, as cores do Inter do ‘seu’ Lautaro Martínez mas Agustina Gandolfo adora vestir de vermelho. Esta semana, a mulher do avançado argentino mostrou-se nas redes sociais com um traje escaldante, adornado por umas enormes botas negras. Do lado dos adeptos do AC Milan, ninguém se queixou com a escolha da cor.