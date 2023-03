E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agustina Gandolfo voltou a inflamar os corações dos seus admiradores com uma série de fotografias que exaltam a sua beleza e boa forma. "Qual elegem para hoje à noite?", escreveu a mulher de Lautaro Martínez no Instagram a partir da Argentina. Recorde-se que a modelo aproveitou a convocatória de ‘Toro’ à seleção das pampas para matar saudades do país.