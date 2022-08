E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aída Yéspica volta a surpreender tudo e todos no Instagram com a sua beleza fulgurante. A modelo de fitness mostra-se em grande estilo em Miami, antes de mais uma passagem pelo ginásio. Mas não é só a moda que lhe interessa. Adepta de causas sociais, Aída é a nova embaixadora da boa vontade do Kiwanis Club de San Marino.