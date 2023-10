E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É uma das muitas mulheres que dão vida às redes sociais, à conta de exuberantes produções fotográficas em trajes mínimos. Dedicada ao mundo do ‘fitness’, Alaya Zoppa é uma personalidade luminosa repleta de energia, não se fazendo rogada em visitar os lugares mais recônditos do planeta. E, embora seja ainda uma novata na indústria da moda, a beldade americana está em franca ascensão no Instagram, para alegria dos seus milhares de admiradores.