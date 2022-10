E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A estrela do Liverpool foi a mais recente vítima da onda de assaltos que têm assolado os jogadores de futebol no Reino Unido. Tudo aconteceu quando o futebolista estava em casa com a família, mas noutro andar. Os larápios levaram dinheiro, jóias, objetos de valor e roupa de marca. O jogador e a mulher já fizeram saber que estão "aterrorizados".