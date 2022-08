Alica Schmidt, a 'atleta mais sexy do Mundo', encantada em Munique

A velocista alemã Alica Schmidt foi notícia no país natal por ter chorado ao saber que estava selecionada para os Campeonatos Europeus em Munique. Aos 23 anos, Alica já conta com algumas participações em provas de renome, mas a fama vai muito além das pistas.Apelidada como a "a atleta mais sexy do mundo", Alica também não deixa ninguém indiferente pela sua beleza. Prova disso é que é uma das atletas com mais seguidores na redes sociais... são mais de 3 milhões no Instagram e perto de 100 mil no canal do Youtube onde publica regularmente. Agora, deslumbra na pista de Munique.