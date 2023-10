E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Considerada a mulher mais sensual do atletismo mundial, Alica Schmidt deu uma entrevista onde explicou porque trabalha em paralelo no mundo da moda. "Não é fácil viver apenas do desporto, por isso estou grata por poder ganhar o meu dinheiro como modelo", afirma a especialista dos 400 metros