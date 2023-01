Alina Roesch é mais uma das beldades que tem no Instagram o escaparate perfeito para exibir a sua beleza. Dedicada ao mundo do ‘fitness’ e amante do mundo da banda desenhada, é também uma fervorosa adepta do ‘cosplay’. A modelo alemã adora disfarçar-se de Mulher-Aranha e de Catwoman, ou mesmo de personagens da série ‘Neon Genesis Evangelion’. Inegável é a sensualidade que transparece nos vídeos que publica no TikTok, que lhe tem valido milhares de seguidores.