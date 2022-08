Alta pressão com Carolina Cunha e Silva

Não é preciso ser amicíssimo de Pedro Neto para saber que o craque do Wolverhampton está mais do que habituado a lidar com a alta pressão. Se, por um lado, o seus dribles chamam a atenção dentro das quatro linhas, por outro, a namorada capta o foco de todas as objetivas nas bancadas do Molineux. A jovem Carolina Cunha e Silva faz as delícias dos mais de 20 mil seguidores no Instagram e é uma tremenda fonte de inspiração para o internacional português, que ainda não marcou qualquer golo na presente temporada. Incentivos não lhe faltam para acabar com esta ‘seca’.