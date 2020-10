Álvaro Siza Vieira: «Torneio-me adepto do Benfica por causa do barulho»

Álvaro Siza Vieira, um dos mais reputados arquitetos mundiais, explicou como se tornou adepto do Benfica, algo que poderia ser incomum para quem é natural de Matosinhos.





"A minha equipa de sempre é o Leixões mas depois dela é o Benfica. Sou adepto do Benfica precisamente por causa do barulho. Quando era a criança, vivia perto do estádio do FC Porto e nos dias de jogo havia muito barulho no estádio e também fora dele. Por vezes, era algo muito incómodo. Talvez tenha sido isso que me levou a ser adepto do grande rival do FC Porto", sublinhou em entrevista à revista 'Jot Down'.O vencedor do prémio Pritzker, de 87 anos, não é, contudo, uma presença habitual nos estádios além de "gostar muito de ler, de ouvir música, de exposições de pintura e de ir ao cinema". "Gosto de futebol também. Há dias pediram-me uma entrevista em que o tema era 'O futebol e a arquitetura'. Gosto muito de futebol mas vejo-o em casa, pela televisão. Uma ida ao estádio seria muito complicada. Há muito barulho e às vezes há problemas nas bancadas. O ambiente não é sempre o mais simpático", referiu, com boa disposição.