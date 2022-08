Amanda Paris desejada

A popularidade de Amanda Paris começou com as primeiras fotografias publicadas nas redes sociais mas foram as capas que fez para revistas masculinas como a ‘Maxim’ e ‘Mancave’ que a puseram sob as luzes da ribalta. Amanda Paris tem sabido manter-se desejada junto dos internautas e de várias insígnias de vestuário mas é de biquíni numa praia deserta que mais exalta a sua beleza. E, ao contrário de outras modelos, não é daquelas que corre para um ginásio para queimar pequenas gorduras. Ativa como nunca, prefere antes manter a forma com desportos como o basquetebol e o ténis… e não se tem saído nada mal!