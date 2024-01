Amante conta tudo à mulher de Kyle Walker: «Ele tem duas famílias»

Poucos dias depois de Annie, a mulher de Kyle Walker, ter colocado o jogador para fora de casa devido às sucessivas infidelidades, a modelo Lauryn Goodman contou ao 'The Sun' que se encontrou com Annie no início do ano e lhe contou que há seis meses teve mais uma filha com o futebolista do Manchester City.Na prática, segundo Lauryn, o jogador tinha duas famílias: uma oficial com Annie e os seus três filhos; outra oficiosa com Lauryn, sendo pai de uma menina de seis meses e de um rapaz de três anos. Este último era do conhecimento da mulher do defesa inglês dos citizens.A modelo, de 32 anos, explicou ao jornal que nunca quis enganar a mulher de Kyle e que sempre pediu ao jogador que contasse a verdade. Mas como ele não teve coragem para o fazer, ela decidiu tomar o assunto em mãos e resolveu-o."Eu dizia ao Kyle 'tens de lhe dizer. Tens de dizer à Annie que és o pai da nossa filha. Tens de começar 2024 de uma forma limpa'. Se todos souberem com o que contam, podemos seguir com as nossas escolhas. Eu não queria magoar a Annie, mas tinha de lhe dizer porque o Kyle era demasiado fraco para o fazer. Em breve teríamos questões judiciais envolvendo a nossa filha, papelada para resolver, já tinham acontecido reuniões legais e ela precisava de saber antes que o assunto se tornasse público", explicou Lauryn."O Kyle estava feliz a esconder a verdade porque ele tinha duas famílias e estava assustado com o que pudesse acontecer quando a Annie soubesse. Mas eu dizia-lhe 'a nossa filha não pode ser um segredo, ela é um ser humano'. Eu não queria que eles se separassem, mas também queria que as coisas ficassem claras", acrescentou.Por isso, Lauryn foi ter com Annie e contou-lhe tudo. "Ele estava a jogar connosco, mentia às duas. Queria falar comigo no dia de Natal mas disse-lhe que não e bloqueei-o. No dia a seguir ao Boxing Day pedi a uma pessoa que enviasse uma mensagem à Annie porque sabia que ele não estava em casa. Pedi para falar com ela, queria dizer-lhe a verdade sobre a minha filha.""Quando lhe contei ela estava calma. Ela disse-me 'tinha um feeling que a menina era filha dele'. A Annie explicou que o Kyle negou várias vezes ser o pai da minha filha e creio que ela quis acreditar nele, o que é compreensível. Ela pedia-me provas e mostriu-lhe um teste de ADN, bem como o nome da menina nos documentos. Mais tarde falámos pelo 'FaceTimed' e a minha filha estava lá, ela viu-a", acrescentou Lauryn, na mesmas declarações ao 'The Sun'."Ela continuava a pedir-me provas e mostrei-lhe fotos do Kyle e do Kairo [o filho de três anos] a jogarem futebol juntos. Disse à Annie que não queria fazer nada sem antes falar com ela, mas não quero que a minha filha seja um secredo", acrescentou.Pouco depois Annie, que estava casada com Kyle Walker desde 2021, separou-se do jogador.