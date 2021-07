Nada como uma forte amizade para passar férias juntos em Mykonos, uma das ilhas mais famosas da Grécia pelo seu ambiente de diversão.





Rúben Dias, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes escolheram aquele destino para descansarem mas quem tem feito a festa são as respectivas namoradas. April Ivy, Inês Degener Tomaz e Madalena Neves têm preenchido as suas contas do Instagram com fotografias dos belos dias que lá estão a passar. Mais discretos estão os três internacionais lusos, que nada têm publicado nas redes sociais.