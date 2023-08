Amor acabou: namoro de Éder Militão com influencer do TikTok acaba ao fim de quatro meses

Éder Militão está de novo... sem namorada. A relação do jogador do Real Madrid com Cássia Lourenço terminou ao fim de pouco mais de quatro meses. Os dois já apagaram das respetivas redes sociais as fotos que tinham juntos.O namoro tornou-se público, em abril, quando Cássia Lourenço esteve no Bernabéu a assistir ao Real Madrid-Almería (4-2). Depois disso, os dois partilharam fotos em que mostravam o amor que os unia e que agora chega ao fim.Há pouco mais de um ano, Militão também foi notícia por um escândalo na sua vida pessoal. Karoline Lima assumiu o fim da relação com o futebolista do Real Madrid depois de ter sido visto em festas com outras mulheres em Miami.O ponto final no relacionamento entre ambos aconteceu a pouco tempo do nascimento da filha comum, Cecília. "Estou aqui para vos tranquilizar e dizer que está tudo bem, que sou muito forte. A Cecília é mais forte ainda. Para vos dar uma explicação, depois de ele voltar de viagem, procurei-o, tentei resolver as coisas, acertar e continuar. Chegou a um ponto em que vi que o relacionamento amoroso não ia dar. Decidi terminar e acredito que foi a melhor decisão que o momento pede. Vamos sempre ter um elo, que é a Cecília, que será a prioridade na nossa vida. É o que importa, vamos precisar estar bem por ela. Eu estou bem e vou estar cada vez melhor", explicou Karoline Lima num vídeo partilhado no Instagram.