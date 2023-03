Foi uma das nomeadas ao Óscar de Melhor Atriz, pela sua participação no filme ‘Blonde’, que conta a história de Marilyn Monroe, mas, no auge da carreira, a atriz Ana de Armas parece mais concentrada na vida pessoal. Aos 34 anos, parece ter encontrado a estabilidade afetiva ao lado do empresário Paul Boukadakis, com quem foi vista pela primeira vez no Festival de Veneza.