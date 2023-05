Ana Peleteiro diz ter sido obrigada a deixar de seguir atletas masculinos por ex-namorado

A espanhola Ana Peleteiro, antiga namorada de Nelson Évora, concedeu esta segunda-feira uma entrevista na qual fala da sua vida pós-maternidade, da forma como reencontrou o amor com o francês Benjamin Campaoré e também do "relacionamento tóxico" que teve no passado. A esse propósito, sem nunca revelar de quem fala, a triplista que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 diz que um antigo namorado a terá obrigado a deixar de seguir todos os homens atletas que seguia nas redes sociais.A revelação surge quando fala da forma como voltou para os braços de Benjamin Campaoré, um atleta francês com o qual esteve envolvida antes de namorar durante largos anos com Nelson Évora. "Vínhamos os dois de relações supertóxicas, de onde saímos muito queimados. E, sem saber como, segui-o no Instagram, sem nenhuma intenção e vi que ele fez o mesmo. Eu antes seguia-o, mas o meu ex obrigou-me a deixar de seguir todos os homens do atletismo", começou por revelar, à 'Yo dona'.Uma vez mais sem apontar o nome de Nelson Évora, Peleteiro lembra o contacto visual que se deu em plenos Jogos Olímpicos de Tóquio, numa altura na qual (oficialmente) ainda estaria numa relação com o português. "Ele viu-me nos Jogos Olímpicos, cinco anos depois do nosso primeiro encontro, e percebeu que eu agora já era uma mulher. Vi-o na pista, mas foi super incómodo, porque estava a fazer-lhe olhinhos à frente do meu ex [Nelson Évora]. Horrível! Não falámos. Só trocámos olhares. Eu estava intoxicada da minha relação e não era capaz de sair desse círculo. Mas no final conseguimos ambos sair das nossas relações tóxicas ao mesmo tempo. O meu objetivo era ficar solteira durante pelo menos um ano, mas isso foi tudo ao ar. Estive só uns 15 dias. Ainda que já estivesse sozinha no coração e na mente há muito".