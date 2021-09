Apaixonada pelo empresário Django Lor, Andreia Nunes deixou-lhe uma declaração de amor no dia do seu aniversário. "Parabéns amor da minha vida. Palavras nunca vão chegar", escreveu na legenda de um conjunto de imagens que testemunham o romance. Mais tarde, a ex-companheira de Ivan Cavaleiro mostrou o bolo que tinha preparado juntamente com o filho, Jaden, de quatro anos. "Amamos-te muito", disse. O casal assumiu a relação no verão do ano passado.