Miguel Oliveira está de parabéns: celebrou ontem 28 anos e a companheira não deixou de assinalar a data com uma dedicatória apaixonada no Instagram. A atenção do novo piloto da CryptoData Aprilia RNF está agora apontada para o GP Portugal, que abre a 36 de março o Mundial de MotoGP.