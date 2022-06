Andy Carroll pede aos padrinhos do casamento para não fazerem piadas sobre as loiras na cama

O jornal inglês 'The Sun' escreve este sábado que Andy Carroll pediu aos padrinhos do seu casamento que não façam piadas sobre as duas loiras com que foi apanhado na cama, no Dubai.O jogador do West Bromwich esteve com duas mulheres na suite de um hotel no Dubai durante a despedida de solteiro. Uma delas divulgou imagens ao lado de Andy Carroll adormecido, mas garantiu que tudo não passou de uma brincadeira.O casamento com Billi Mucklow, mãe de dois dos seus filhos, estava marcado para hoje, houve dúvidas se a cerimónia avançaria, mas Andy acabou por ser perdado."O Andy avisou os padrinhos que não fizessem piadas sobre o que se passou no Dubai porque ele não quer que ninguém fale do assunto no casamento", contou uma fonte próxima do jogador ao 'The Sun'."A Billi ainda está furiosa e avisou o Andy que ele devia fazer de tudo para garantir que nada arruíne este dia. Ela foi humilhada com tudo o que aconteceu e sabe que o assunto vai estar na cabeça dos convidados. O Andy garantiu-lhe que nenhum dos seu padrinhos vai tocar no assunto, seja nos discursos ou noutra ocasião qualquer", concluiu a mesma fonte.