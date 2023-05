E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há quatro anos, Nelson e Sérgio Rosado criaram a bebida que mais adoram sob a assinatura dos Anjos. Batizada como Angel Gin, é uma das protagonistas do Lisbon Bar Show, que está a decorrer na capital. Para celebrarem a bebida, os dois irmãos marcaram hoje encontro com amigos e figuras públicas a partir das 15h00 na Sala Tejo do Altice Arena.